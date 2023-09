LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: Màrius Lleget, reivindicant la figura del pioner de la divulgació de la ufologia i l'astronàutica

En aquesta nova entrega dels Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens parla de Màrius Lleget, un dels pioners tant a Catalunya com a Espanya de promoure la divulgació de la ufologia i l'astronàutica. Des de molt jove es va començar a interessar per l'astronomia i es va sentir atret per la vida extraterrestre després de conèixer informacions sobre objectes voladors no identificats a Escandinàvia a l'any 1946, en un context de Guerra Freda a Europa.