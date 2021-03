PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 25/03/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Es mantenen les restriccions per Setmana Santa alhora que augmenta la mobilitat. Al Pirineu de Lleida es preveu una ocupació turística superior al 80 per cent, ho explica Juli Alegre del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Torna a Lleida la mostra Dinosaurs Tour. Obrim una finestra al món per viajar al cor d'Europa amb Joan Ramon Zaballos, que ens parla dels atractius de Bèlgica i Luxemburg. Actualitat del món audiovisual i estrenes de cinema amb Miki de Santiago i l'agenda cultural.