PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 17/02/22

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Parlem de l'èxit assolit per Carla Simón amb la pel·lícula Alcarràs, que s'ha endut l'Os d'Or de la Berlinale, escoltem com ho han viscut alguns dels actors i actrius que hi apareixen i què en pensen els veïns d'Alcarràs. Seguim amb els petits plaers, amb la dietista Marta Romera que ens dona consells per mantenir els bons hàbits alimentaris quan estem de viatge. En l'espai de televisió, sèries i cinema en Miki de Santiago ens posa al dia de l'actualitat i repassem l'agenda cultural del dia.