PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 01/10/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Ens mirem l'agenda del cap de setmana amb moltes propostes, començant per la Fira agrària de Sant Miquel, passant la Fira del préssec d'Alfarràs o el Montgai Màgic, a més d'altres esdeveniments, Amb en Pau Sant Martin, tècnic de programació de l'Orfeó Lleidatà comentem tota l'activitat cultural que han programat per aquesta tardor. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich, que avui ens parla i ens permet escoltar una psicofonia i l'actualitat de la setmana des de la perspectiva de Postureig de Lleida.