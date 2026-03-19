“Aigua, font de vida”, un recorregut per les fonts monumentals que parlen d’identitat, paisatge i patrimoni de Lleida, Pirineu i Aran

El punt de partida d’aquest recorregut de La Ciutat Lleida ens situa al Centre Històric de la ciutat de Lleida, a la Font de les Piquesde la plaça Sant Llorenç. Des d’aquí el president de la Diputació Joan Talarn, ha posat el focus en la necessitat de garantir una bona gestió de l’aigua, especialment en un context marcat recentment per la sequera. Joan Talarn ha destacat que la institució destinarà aquest 2026, 15 milions d’euros a la modernització de les xarxes municipals, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i reduir pèrdues. “L’aigua és la font de vida i és fonamental per al nostre territori, perquè és la manera que reguem els nostres camps, però també és el que bevem”, ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat la importància de no abaixar la guàrdia malgrat la millora actual de les reserves hídriques, després d’un hivern plujós, perquè “la gestió eficient i la inversió en infraestructures esdevenen claus per afrontar futurs episodis d’escassetat”.
Amb el patrimoni com a fil conductor del relat de l’aigua, aquest any la Diputació de Lleida l’ha volgut posar en valor des del punt de vista patrimonial amb l’edició del calendari 2026 sota el lema "Aigua, font de vida", on queda retratat el valor patrimonial de les fonts, elements presents a pràcticament tots els municipis i que durant segles han estat espais de vida quotidiana i convivència. Un calendari que recull tretze fonts monumentals recorrent totes les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, convertint-les en símbols d’identitat i memòria col·lectiva.
La mirada dels fotògrafs, captar l’essència de les fonts
El projecte fotogràfic ha anat a càrrec dels professionals de l’estudi fotogràfic defoto que han recorregut el territori per captar aquestes imatges. Ramon Gabriel, fotògraf ara ja jubilat però que va idear el projecte, ha destacat la dificultat i alhora la riquesa de fotografiar espais tan integrats en el dia a dia dels pobles. L’objectiu ha estat oferir una nova mirada sobre elements coneguts, jugant amb la llum, els moments del dia i l’entorn per posar en valor el seu significat. El resultat és un recull que no només documenta, sinó que també interpreta el vincle entre l’aigua i el territori.
Os de Balaguer, la font com a centre de vida
A Os de Balaguer, la font del Sampitot és un exemple clar del paper central que han tingut aquests espais. L’alcaldessa Estefania Rufach ha explicat que “això abans era el punt d’entrada on la gent parava a beure o a descansar”, i ha remarcat que encara avui continua sent “el cor que batega al centre” del poble. La font, ubicada a la plaça de la Font, és testimoni de tota la vida cultural i festiva que s’hi desenvolupa al llarg de l’any, com la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer.
Per la seva banda, la guia turística Laia Teixiné ha posat en valor l’origen històric de la font, construïda al voltant de l’any 1700 gràcies a tres germans del poble que van voler tirar endavant aquesta iniciativa i més endavant, tots els veïns va ajudar a construir-la: “A l’interior de la font hi ha un escrit en llatí que commemora aquests tres germans i explica la història. Gràcies a això l’aigua va poder arribar a prop de les cases”.
Guissona, un llegat que travessa els segles
El recorregut també ha fet parada a Guissona, on el conjunt monumental de les fonts reflecteix la continuïtat històrica del municipi. L’alcalde Jaume Ars ha subratllat que es tracta d’un espai “emblemàtic i de trobada, amb molta història”, que manté encara avui la seva funció social. A més, ha posat en relleu la importància de les actuacions de manteniment i restauració, especialment davant problemàtiques com les filtracions detectades recentment, que evidencien la necessitat de preservar aquest patrimoni.
Des del Museu de Guissona, el seu director, David Castellana, ha destacat que aquestes fonts “són la síntesi de la història local”, amb elements que connecten diferents èpoques, des del passat romà fins a l’actualitat. Una mirada que posa en evidència com l’aigua ha estat un element estructural en la configuració del municipi, tant des del punt de vista urbanístic com social.
Aigua, present i futur del territori
A través d’aquest recorregut es posa de manifest que l’aigua no és només un recurs natural, sinó també un element estructural del territori, clau per al desenvolupament econòmic, la vida quotidiana i la identitat dels municipis.
Des de la gestió institucional fins al patrimoni i la memòria col·lectiva es reforça la idea compartida que passa per la necessitat de preservar, cuidar i valorar l’aigua com un bé essencial per a les generacions presents i futures.