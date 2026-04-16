La presència de cadmi als aliments alerta França: Ens hem de preocupar aquí a Catalunya?

Un informe que ha elaborat l'Agència Nacional Francesa de Seguretat Alimentària, l’ANSES, ha alertat de la sobreexposició alimentària en contaminants com el cadmi d'una gran part de la població francesa, ja que els aliments que en contenen nivells alts son de consum bàsic, com per exemple els cereals i els vegetals. Tot i que les concentracions mitjanes han disminuït els últims anys, l'informe ha obligat les autoritats franceses a reforçar el seguiment i a plantejar possibles mesures per reduir la contaminació en origen, especialment en productes bàsics com el pa, la reposteria, els cereals o la pasta. El principal sospitós al que apunten les autoritats son els fosfats procedents del nord d'Àfrica, sobretot del Marroc i d'Algèria, molt utilitzats en el camp francès. Aquests haurien estat utilitzats durant tant temps que el sòl ha anat absorvint aquest element fins el punt de contaminar tots els aliments que s’hi cultiven.
Una situació que preocupa el país veí però... què passa aquí a Catalunya? Els estudis de biomonitoratge fets fins ara a Europa mostren que el cadmi és un contaminant molt estès perquè es pot detectar en prop de set de cada deu persones i apunten a que la situació a Espanya és molt semblant a la del país veí, el que ha corroborat, per exemple, la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. En l'estudi científic que van publicar l'any 2021, que analitzava com l'entorn on es viu i es treballa influeix en els contaminants acumulats en el greix corporal al sud d'Espanya, concloïa que malgrat que els nivells de cadmi al cos solen ser baixos, el problema és que s'acumula amb el temps i que es troba en la majoria de la població. El tabac és la principal font d'exposició però en persones no fumadores el cadmi arriba sobretot a través d'aliments com cereals, verdures o marisc.
D'aquesta situació, dels riscos del cadmi i de fins quin punt ens hem de preocupar hem pogut parlar amb el Martí Nadal, investigador del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la Universitat Rovira i Virgili i un dels participants de l’informe Dieta Total Catalunya, un estudi que fa un seguiment de la presència de tòxics en els aliments.