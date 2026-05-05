CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: Esperança

A la secció 'Ciutat Solidària' donem veu a entitats amb finalitats solidàries i coneixem el seu origen i la tasca que porten a terme. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació Esperança va néixer el 2013 i des d'aleshores es dedica a repartir menjar pels carrers de Barcelona per a persones sense llar. Ho fan entregant aliments com entrepans, sopes, ous durs i menjars que puguin cuinar segons els aliments que reven de donacions. També ofereixen d'altres productes de primera necessitat com els destinats a la higiene personal, tendes de campanya o sacs de dormir. Tenen establertes dues rutes que recorren els barris de Ciutat Vella, Poble Sec, el Raval o la zona de l'Estació del Nord. Per conèixer millor aquesta associació hem pogut parlar amb una de les membres del seu comitè, la Helen Crosby.

