Ciutat Solidària: Esperança

L'associació Esperança va néixer el 2013 i des d'aleshores es dedica a repartir menjar pels carrers de Barcelona per a persones sense llar. Ho fan entregant aliments com entrepans, sopes, ous durs i menjars que puguin cuinar segons els aliments que reven de donacions. També ofereixen d'altres productes de primera necessitat com els destinats a la higiene personal, tendes de campanya o sacs de dormir. Tenen establertes dues rutes que recorren els barris de Ciutat Vella, Poble Sec, el Raval o la zona de l'Estació del Nord. Per conèixer millor aquesta associació hem pogut parlar amb una de les membres del seu comitè, la Helen Crosby.