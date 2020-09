La indústria de fires i espectacles es declara en alerta vermella

La crisi econòmica derivada de la covid19

Aquest vespre edificis emblemàtics de tot Catalunya s’il·luminaran amb el color vermell per visibilitzar la situació dramàtica que estan patint els professionals i empresaris de la indústria de les fires, els espectacles culturals o les festes majors com a conseqüència del coronavirus. El president de l'Associació de Professionals de l'Audiovisual Català (APAC), Joan Carles Martí, ha passat pel Notícies Migdia per explicar-nos el sentit de les seves mobilitzacions.