Els comuns asseguren que tenen el compromís ferm de Pablo Iglesias per no recórrer la regulació del lloguer

A més, Jèssica Albiach també ha deixat clar que lluitaran perquè la Generalitat no tiri endavant “aquesta idea de convertir Catalunya en un gran airbnb”. D’aquesta manera, la líder dels comuns al Parlament s’ha referit al decret que prepara la Generalitat per permetre llogar habitacions als turistes.

Sobre el debat de política general al Parlament, Albiach també ha afirmat que “hi ha un clam, des de la CUP a Ciutadans” per tal que Quim Torra convoqui les eleccions i evitar així que hi hagi “dos presidents i cap d’ells efectius”, en al·lusió a una possible inhabilitació de Torra per part del Suprem.