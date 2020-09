El PP català només s’aliarà amb Ciutadans si és una fórmula “que ajuda a sumar”

El dirigent popular té clar que aquesta és l’única condició per formar una candidatura electoral conjunta amb Ciutadans: “Nosaltres el que volem és que el constitucionalisme sumi quants més diputats millor”. En aquest sentit, ha criticat que la formació taronja “s’entesti” en sumar també al PSC, a qui ha acusat de voler governar amb ERC.

Sobre les negociacions dels partits constitucionalistes per presentar un candidat instrumentals que ajudi a accelerar el calendari de les eleccions, Alejandro Fernández, assumeix que no serà un diputat del seu partit però també ha deixat clar que no pot ser un futur aspirant a presidir la Generalitat: “No es pot convertir en un míting d’un partit concret per projectar-se”.