Que va ser el "New Deal" dels EEUU, que en queda i com seria el que podria proposar Biden?

El nostre historiador Òscar Gonzàlez ens porta Andreu Espasa, autor de "Historia del New Deal, Conflicto y reforma durante la Gran Depresión". La Gran Depressió està considerada com la crisi econòmica més llarga, profunda i estesa de el segle XX, marcada per la desocupació massiu i les fallides en cadena des del crac del 1929, aquesta situació és la que va portar a Franklin Delano Roosevelt a impulsar un ambiciós programa reformista conegut com New Deal. Quins van ser els seus principals encerts i errors? Encara és vigent? Què queda del seu llegat?. La nova situació que viu el món per la pandemia pot provocar un tercer "New Deal"?. En parlem a Nits de ràdio, amb David Cervelló.