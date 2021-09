NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 02/09/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Analitzem la televisió, la societat i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem comentant... nous oficis curiosos com el de la venedora de pets més famosa del món. Entrevistem a Elisa Escorihuela, autora de "dietoterapia" on ens explica com tractar les enfermetats relacionades amb l'alimentació.