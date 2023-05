Lideratges, Afectacions a llogaters i propietaris de la nova llei d’habitatge

Al 37è programa de la 3a temporada començarem amb la secció d’actualitat amb Indry Canchilla, socia directora del área de consultoría de ICSA Grupo sobre el recent estudi publicat per ICSA Grupo i EADA sobre la brexta salarial i bretxa de gènere en posiciones directives a les empreses. A la Tertúlia parlarem sobre la nova llei d’habitatge amb Carles Sala, portaveu i director de l’Àrea Jurídica del Col·legi d’API de Barcelona i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Ju-nyent, assessora jurídica del Col·legi d’API de Barcelona i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Ca-talunya i Alejandro Fuentes-Lojo, advocat i soci del bufet d’advocats Fuentes Lojo. A continuació, estrenem una nova secció Educar Cura de la mà de EDUCO amb Elisenda González, especialista en protecció i bon tracte a la infancia d’Educo. A la secció corresponsabilitat parlarem amb Daniel Furlan, vicepresident de Fundació PIMEC i acaba-rem amb la secció mensual sobre Talent de la mà de The Talent Factory amb Laura Benítez, Directora de The Talent Factory i Maria Diaz, Especilista en Diversitat i Inclusió de Nestlé.