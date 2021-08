LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 27/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest divendres hem parlat sobre la violència vicària amb Alba Alfageme, psicòloga especialista en violències masclistes. També parlem amb la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals a les portes d’un cap de setmana sense toc de queda i amb la por de que es repeteixin les grans concentracions nocturnes a les ciutats. La Maria Gómez tornarà a trepitjar l’estudi per parlar-nos de sèries. Aquesta setmana ens parlarà de ‘El Inocente’. En Marc Solé ens obre el seu coneixement sobre xarxes socials i ens parlarà de tot allò que desconeixem d’aquest món. Aquesta setmana: aplicacions per lligar. En Lluís Soler ens porta les seves versions musicals i ens posarà a prova per endevinar quina és l’original.