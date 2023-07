La Ciutat d'estiu 27/07/23

Avui al programa 'La Ciutat d'Estiu' hem parlat de feminisme i és que un estudi de l'UPF sosté que les noies, tot i introduir valors feministes en la seva vida quotidiana, no ho fan a les seves xarxes socials. Just hem començat la segona hora del programa parlant amb la Begonya Perdiguero de Start-Ups a Catalunya i amb la Glòria Vidal hem conversat de vins blancs i com maridar-los. Amb la Mercè de Clascà continuem descobrint museus de la ciutat. Aquesta setmana, entrem a Casa Vicens, la primera obra de Gaudí al cor de la capital catalana.