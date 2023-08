LA CIUTAT d'ESTIU 21/08/23

Comencem setmana a 'La Ciutat d'Estiu' parlant de la denúncia massiva a les terrasses de la Rambla de Barcelona per haver-hi fins a tres vegades més de les taules permeses. Si és dilluns, és sinònim de parlar de llibres amb la Núria Sanz, la Mercè de Clascà ens descobreix misteris i curiositats del món cultural i en Marc C. Griso torna amb la secció Backstage on, aquesta setmana, parla de la cuina del món dels museus i exposicions amb Ignasi Cristià. Tanquem programa repassant les novetats de sèries que es podran veure a les plataformes digitals i escoltant les cançons de l'estiu del 2013