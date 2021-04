El sector de l'hostaleria de Lleida lamenta les dificultats que els suposa el confinament comarcal

La capital del Segrià i, per extensió, les terres de Ponent depenen del turisme de proximitat. Dels que venen de Barcelona i la seva àrea metropolitana, els que hi viatgen des de la resta d’Espanya i els turistes estrangers. En aquests moments, la restricció és tan severa que cap d’aquests potencials turistes arriben a la ciutat. Davant d’aquesta perspectiva, Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria de Lleida explica a Gente Viajera Catalunya la situació en què es troba un sector clau per a l’economia de la ciutat.