En Bones Mans 2/7/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Metgesses de família desenvolupen la primera APP que fa promoció i prevenció en salut. L’App Prevent Go ja es pot descarregar per a Android¹ i Apple i té per objectiu oferir eines, informació, dades e infografia als usuaris per poder tenir autocura i prevenir malalties evitables. És de sentit comú orientar els nostres hàbits a poder viure més i millor que els nostres avantpassats. L'APP Prevent Go consta de 12 temàtiques: Pressió arterial, Hàbits alimentaris, Activitat física, Colesterol, Obesitat, Tabac, Consum alcohol, Diabetis Mellitus, Vacunes, Cribratge càncer, Trastorns auditius i visuals, Prevenció accidents. Carles Aguilar parla amb Cinta Estrada, Metgessa de familia y comunitària de la CAMFiC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. El terme "genotip estalviador" es refereix a un concepte en genètica i metabolisme que descriu un tipus de genotip o perfil genètic que tendeix a conservar energia i nutrients de manera eficient. El genotip estalviador es basa en la idea que alguns individus tenen una predisposició genètica a emmagatzemar i utilitzar eficientment els recursos energètics, com els greixos i els carbohidrats. Aquestes persones tendeixen a tenir un metabolisme més lent i una major capacitat per conservar energia, cosa que pot resultar en una major eficàcia en la utilització dels nutrients. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Es realitzen 15 milions d'estudis radiològics urgents a l'any als hospitals públics espanyols, segons la SERAM entre 6 i 8 de cada 10 pacients que visiten urgències es realitzen prova d'imatge, En els darrers 10 anys s'ha duplicat el nombre i la complexitat de les tomografies computaritzades (TC) urgents. L'ecografia continua sent una eina essencial a urgències. El paper del radiòleg és fonamental, prioritzant aquelles exploracions més “temps-sensibles”. La radiologia s'ha integrat de forma eficaç i eficient en els algoritmes i protocols d'actuació dels serveis d'urgències hospitalàries, essent una eina clau en el maneig de la seva casuística, des dels casos més greus als lleus, a fi de derivar cadascú al dispositiu assistencial adequat. Entrevistem al Dr. José María Artigas, Radiòleg d’Urgències i Expresident de la Societat Espanyola de Radiologia d'Urgències. Posar cara als diferents professionals involucrats en l'atenció de la insuficiència cardíaca (IC) i donar veu a les persones amb aquesta patologia és l'objectiu de la iniciativa amb què han clarejat avui l'Hospital Clínic de Barcelona; l'Hospital Universitari de Bellvitge; l´Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l´Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Aquests hospitals, juntament amb sis més repartits per la geografia espanyola, han revelat de forma simultània les diferents cares de la insuficiència cardíaca en presentar un cub informatiu de grans dimensions a les seves institucions, com a part de la campanya de conscienciació “Mateix cor, diferents cares ” de l'Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly, amb l'aval social de Cardioaliança. La insuficiència cardíaca és una síndrome prevalent que compta amb una elevada morbimortalitat 4 i cada any s'emporta la vida de gairebé 20.000 persones a Espanya 5 , a més de limitar en gran mesura la qualitat de vida de les persones afectades en impedir-los realitzar les activitats més rutinàries com pujar escales o fins i tot dormir. Parlem amb Óscar Ibarra portaveu de l’aliança Boehringer Ingelheim y Lilly Els videojocs influeixen en l'augment dels casos d'obesitat infantil això és algi que es demostra en un informe sobre aquesta dada preocupant sobre la salut dels més petits. L'estudi ens diu que els nens d'avui passen, ni més ni menys, una mitjana de 3 hores diàries asseguts davant d'un monitor, normalment jugant a videojocs, però també xatejant o veient televisió, i, per contra, no inverteixen ni un minut a fer exercici físic fora de l'escola. D’altra banda també es va comprovar que córrer ajuda a reduir el risc global de mort causat per malalties i, en particular, per malalties cardiovasculars. A més, el risc de mort es redueix independentment de la distància, la rapidesa o la freqüència amb què correm. Els científics van analitzar la relació entre la carrera, la mortalitat general i la mortalitat per malalties cardiovasculars. Segons l'estudi, els corredors tenien un 30% menys de risc de morir en general i un 45% menys de risc de morir per malaltia cardíaca o ictus. Aquests dos aspectes ens els explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.