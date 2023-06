En Bones Mans 25/6/2023

La prevenció del suïcidi és un dels objectius prioritaris en l'àmbit de la salut mental. Els objectius principals és quantificar la conducta suïcida en la població, sensibilitzar diversos professionals i estaments públics per millorar-ne la detecció i posar en marxa una intervenció en la comunitat per prevenir les conductes que poden derivar en un suïcidi. El suïcidi continua sent una tragèdia personal que amb el temps ha esdevingut un problema de salut pública. En la segona meitat del segle XX la taxa global de suïcidi per homes i dones va augmentar en un 60%, i entre els joves, especialment entre els homes, s’ha convertit en la segona causa de mort, només per enrere dels accidents de trànsit. Carles Aguilar parla amb el Dr. Victor Serrano del Programa de Prevenció del Suïcidi del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

És de sentit comú orientar els nostres hàbits a poder viure més i millor que els nostres avantpassats. Ens fixem en l’etiqueta dels aliments que comprem, fem exercici o deixem de fumar. En poc més de cent anys, la mitjana d'esperança de vida al món ha augmentat més del doble. Aquest avanç té el seu origen en l’èxit de la lluita contra malalties infeccioses, millores en el tractament cardiovascular i disminució del nombre d’accidents i lesions. Això no obstant, encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit. I la bona notícia és que disposem de la informació necessària per prendre el camí correcte, així que la clau és a les nostres mans. Amb el Dr. Josep Just comentem cinc factors del nostre estil de vida que ens resten possibilitats de viure més i millor.

L'arteriosclerosi és una alteració inflamatòria i degenerativa de la paret arterial que va acompanyada sobretot d'una destrucció de la capa íntima. Les seves manifestacions clíniques més importants són l'arteriopatia oclusiva perifèrica, els trastorns circulatoris cerebrovasculars acompanyats d’apoplexia, els aneurismes i les malalties coronàries, i fins i tot l'infart de miocardi. Per això és important controlar els nivells de la tensió arterial, eliminar el nociu hàbit de fumar i seguir una alimentació adequada que mantingui a ratlla els nivells de colesterol i altres riscos implícits per a la nostra salut. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

Els pacients amb hidradenitis supurativa continuen trigant més de 10 anys a rebre un diagnòstic. El retard en el diagnòstic fa que el 92% dels pacients pateixin la malaltia en un grau moderat o sever. Els afectats fan més de 24 visites mèdiques per ser diagnosticats i visiten una mitjana de tres especialitats mèdiques. La malaltia té un caràcter crònic, recidivant i/o desfigurant que pot suposar un impacte negatiu en la qualitat de vida, afectant el benestar físic, emocional i social del pacient.7 de cada 10 pacients presenta sobrepès o obesitat, que els perjudica a la gestió de la hidradenitis supurativa. Fins al 56% dels pacients amb

hidradenitis supurativa estan rebent una teràpia amb medicaments biològics, però un 17% dels afectats segueixen sense rebre cap tipus de tractament. Tot i l'esforç dels darrers anys per millorar l'abordatge de la malaltia, encara un 51,5% de pacients està poc o gens satisfet amb l'atenció sanitària que rep. Carles Aguilar entrevista la Dra. Patricia Garbayo, Dermatòloga de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i amb Silvia Lobo, pacient experta i Presidenta d'ASENDHI.

L'epilèpsia augmenta en la gent gran però està infradiagnosticada Aproximadament 50.000 persones més grans de 65 anys tenen epilèpsia a Espanya però els seus símptomes es confonen sovint. L'epilèpsia és el tercer trastorn neurològic més comú en ancians després dels ACV i la demència. L'epilèpsia està augmentant en persones grans però els seus símptomes es confonen sovint amb altres malalties i els avis arriben sovint als centres de dia sense diagnosticar. Parlem també de la campanya de conscienciació amb motiu del Dia Nacional de l'Epilèpsia. Carles Aguilar parla amb Marina López, Neuropsicòloga i Psicòloga sanitària amb formacions a Neurociència Cognitiva.