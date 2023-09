EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/9/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El nostre estil de vida contribueix a tenir càncer? Tot i que tots sabem que fer activitat física és beneficiós per a la nostra salut, la realitat és que a Espanya el 37% de la població es declara sedentària en el seu temps lliure, segons l'última Enquesta Nacional de Salut realitzada cada 5 anys per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els motius que justifiquen que el nostre país sigui un dels més sedentaris d'Europa segons l'enquesta realitzada per Ipsos al costat del World Economic Forum (a la quarta posició de la llista de 29 països, darrere d'Itàlia, Polònia i França) són principalment la manca de temps, segons els enquestats, a causa de les llargues jornades laborals al nostre país, així com un major ús de pantalles en el temps de lleure. Carles Aguilar parla amb Marina Morato, Tècnic de Prevenció de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l’autocuració, és a dir, un sistema en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l’artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre L’equilibri de la microbiota intestinal pot estar subjecte a molts factors. L'alimentació és el factor principal que tenim al nostre abast per equilibrar l'estat de la microbiota intestinal. Ara, una nova revisió, liderada per SEMiPyP, en col·laboració amb Activia, conclou que els probiòtics són un dels pilars clau per contribuir a modular la microbiota intestinal i prevenir les complicacions que apareixen quan la microbiota no està en equilibri. Carles Aguilar entrevista el Dr. Guillermo Álvarez-Calatayud, Pediatre de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid i President de la Societat Espanyola de Microbiota, Probiòtics i Prebiòtics (SEMiPyP) La dermatitis atòpica és la patologia inflamatòria crònica més freqüent a la infància, afectant un 20% de la població pediàtrica i el 3% dels adults. El principal símptoma de la dermatitis atòpica és la picor intensa i persistent, la qual cosa afecta la qualitat de vida i el son dels afectats, cosa que provoca problemes de rendiment escolar i familiar. A més, la malaltia també sol manifestar-se en forma d'èczemes, els quals poden sobreinfectar-se i produir lesions molt visibles a nivell cutani. Per tot això cal diagnosticar precoçment els pacients, una tasca en què els farmacèutics poden jugar un paper important. Per això és molt important que s'escolti els pacients i ser-hi propers per poder derivar-los al metge en cas necessari. L'aterosclerosi és un fenomen patològic focal que afecta les grans artèries, principalment l'aorta i les coronàries, caròtides, ilíaques i femorals. El desenvolupament de l'afecció vascular es caracteritza per un començament d'hora anomenat fatty streak o estria greixosa. Amb el pas dels anys aquest procés, que és considerat reversible, incrementa la seva acumulació lipídica i en l'adolescència ja es presenten les primeres lesions fibroses. En els anys següents, aquestes plaques s'engrandeixen i es modifiquen, i en la majoria dels casos tots aquests processos cursen asimptomàtics: l'ulceració de la placa, el trencament i la trombosi són el que precipita l'esdeveniment clínic. Ens ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Segons les autoritats sanitàries d'aquest país, a Espanya la prevalença de l'obesitat és del 14,5%, mentre que la del sobrepès puja al 38,5%. És a dir, un de cada dos adults presenta un pes superior al recomanable. A nivell mundial, l'OMS estima que uns 650 milions d'adults pateixen obesitat. Les persones són cada cop més conscients dels problemes de salut associats amb l'obesitat. Tot i les campanyes de salut pública, però, els mites continuen i molts d'ells impulsen l'estigma que pot afectar la salut mental de les persones amb obesitat. Per això és important abordar i conèixer aquests mites.