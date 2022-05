EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 22/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La resistència dels bacteris als agents antimicrobians suposa una de les amenaces més grans per a la salut i el desenvolupament econòmic mundials. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els bacteris multiresistents causen 33.000 morts a l'any a Europa i s'estima que, el 2050, seran la principal causa de mortalitat al món, cobrant-se més de 10 milions de vides anuals. Un nombre creixent d'infeccions, com la pneumònia, la tuberculosi, la septicèmia o la gonorrea, són cada vegada més difícils de tractar a causa de la capacitat dels bacteris de mutar en resposta a l'ús indiscriminat dels antibiòtics, que acaben perdent la seva eficàcia. La resistència als antibiòtics és un fenomen natural, encara que l’ús indegut d’aquests fàrmacs està accelerant el procés. Un fenomen que, a més, suposa a Europa una despesa sanitària addicional d'uns 1.500 milions d'euros anuals. Parlem amb Domingo Gargallo-Viola, President de l'Associació per al Descobriment de Nous Antibiòtics a Espanya i Director d'Abac Therapeutics. Ens fem ressò de la II Reunió “Paper de la infermera hematològica”, en què es va posar èmfasi en la importància que tenen els professionals d'infermeria en l'abordatge dels pacients amb malalties hematologies, especialment aquells amb patologies oncohematològiques. Durant la jornada es va debatre sobre el rol cada cop més important que juguen les infermeres hematològiques en la prevenció de complicacions, el control dels efectes secundaris i l’atenció dels aspectes psicosocials de la persona. Carles Aguilar entrevista a Angélica Aranda, Infermera de Pràctica Avançada d'Hematologia del Complex Hospitalari Moisès Broggi (Barcelona) Angelini Pharma impulsa la jornada “Present i futur de la salut mental a Catalunya” on s’han avaluat el reptes pendents en aquest àmbit. De la ma d’un grup d’experts d’alt nivell i amb una llarga experiència en salut mental, durant la jornada es van remarcar les múltiples necessitats existents en aquest àmbit, que requereixen d’una resposta urgent i rigorosa que permeti superar els reptes del sistema de salut públic i caminar en la direcció correcta. L’augment de malalties relaciones amb la salut mental degut a la pandèmia, el col·lectiu de pacients vulnerables i la gran repercussió a nivell personal, familiar i social que suposen els problemes de salut mental són tres dels grans àmbits on és necessari donar una resposta de forma coordinada entre l’administració pública, els professionals sanitaris, els pacients i la indústria. Carles Aguilar parla amb Joel Sabaniego, Director d'Accés a Mercat d'Angelini Pharma España. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Al món, prop de 537 milions de persones adultes viuen amb diabetis, estimant-se que augmenti a 643 milions l'any 2030, segons la Federació Internacional de Diabetis. Pel que fa a Espanya, amb al voltant de 6.000.000 milions de persones amb diabetis, una xifra que ha augmentat en més de la meitat en els darrers deu anys, és el segon país d'Europa amb més pacients amb aquesta patologia, i es troba entre els deu primers a nivell internacional, quant a despesa sanitària en diabetis, assolint els 13.430 milions d'euros, tal com es publica a la 10a Edició de l'Atlas de la Diabetis. Amb aquestes dades, queda palès que un dels principals reptes que té davant la Sanitat en general i l'espanyola, en particular, aquest any 2022, és la prevenció i la millora de l'atenció de la diabetis. Parlem dels reptes de diabetis amb el Dr. Ignacio Conget, Cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic de Barcelona.