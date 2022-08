EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 21/8/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El canvi d’hàbits i menjar fora de casa durant les vacances d’estiu augmenten el risc de tenir reaccions en nens o adolescents amb al·lèrgies alimentàries. Per això, convé prendre precaucions especials en viatjar aquest estiu. El Grup de Treball d'Al·lèrgia a l'Adolescent de SEICAP ha elaborat una sèrie de recomanacions sobre viatges per a adolescents amb al·lèrgia a aliments, quant a la preparació general abans del viatge i abans d'agafar un vol, així com als aliments segurs durant les vacances. Carles Aguilar entrevista Marta Vázquez, Coordinadora del Grup de Treball d'Al·lèrgia a l'Adolescent de Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP). La incontinència anal i urinària són patologies que no entenen d'edats. Si bé la societat, en general, associa aquests problemes mèdics a les dones o la població gran, les fuites poden aparèixer al llarg de la vida per diversos factors. Es calcula que 400 milions de persones al món pateixen algun tipus d’incontinència i que a Espanya entre 2 i 4 milions pateixen incontinència anal i 6 milions urinària. Tot i això, les dades no són exactes i se sospita que podria tractar-se d'una incidència més gran. Es creu que només el 30% dels que es veuen afectats per algun tipus d’incontinència ho consulta amb el metge. La resta dels pacients decideixen conviure amb la malaltia en silenci, per vergonya o a causa de l’estigma social. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Arantxa Muñoz, Cirurgiana colorectal del Hospital Universitari Mutua de Terrassa i a Maite Carreras, pacient (incontinència anal) y Tresorera de la Associació ASIA. Els oftalmòlegs ofereixen consells per evitar la conjuntivitis a l'estiu. Durant l'estiu s'incrementen notablement els banys a les piscines per fer front a les altes temperatures. Com a conseqüència d'això, la incidència de les conjuntivitis augmenta, en alguns casos pel fet que les substàncies químiques que es fan servir per higienitzar la seva aigua, com el clor, poden causar irritacions als ulls i donar lloc a infeccions. La Dra. María Rolindes, oftalmòleg de Clínica Baviera, ens ofereix una sèrie de consells que poden ajudar a evitar-les, sobretot en nens, que són els més propensos a patir-les. Una persona menja de mitjana unes 650 quilocalories diàries de més respecte a fa 50 anys. Els hàbits poc saludables de l'estil de vida actual, amb una dieta alta en calories i poc exercici, pot provocar que s'avanci el deteriorament de la salut del cervell, segons un estudi recent. La investigació, liderada per experts de la Universitat Nacional Australiana (ANU), va indicar que actualment una persona menja de mitjana unes 650 quilocalories diàries de més respecte a fa 50 anys, cosa que equival a una hamburguesa de menjar ràpid, amb patates fregides i refresc. La gent el cervell s'està consumint amb aquesta dieta realment dolenta de menjar ràpid i gairebé res d'exercici. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Un estudi identifica el temps de pantalles i l'obesitat com a factors associats a l'augment del mal d’esquena crònic entre els adolescents. Els investigadors han fet servir dades d'una enquesta de l'OMS 423.000 adolescents de 27 països. Fa temps que diversos estudis alerten de l'augment preocupant del mal d'esquena crònic entre els adolescents europeus, i un estudi detallat del grup d'investigació en dolor Algos-Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili ha identificat alguns dels factors implicats. Segons l’estudi, l’increment en la prevalença d’aquest dolor s'explica, en part, per l’augment del temps que passen davant les pantalles i per l'obesitat. La detecció d'aquestes causes contribuirà a prevenir el mal d'esquena crònica i lluitar contra la tendència a l'alça d'aquesta malaltia. L'estudi ha utilitzat les dades d'una gran enquesta transversal de l'Organització Mundial de la Salut sobre el comportament en la salut de nois i noies en edat escolar, realitzada entre el 2002 i el 2014 423.000 adolescents de 27 països europeus per controlar la salut i el benestar, una xifra que li dóna una alta fiabilitat. La investigació ha determinat que tant l'increment de les hores dels adolescents davant les pantalles de l'ordinador, de la tauleta o del mòbil, així com l'obesitat, estan associats a l'augment de la prevalença del mal d'esquena crònic, que durant el període de vigència de l'enquesta va passar d'afectar el 18,3% dels adolescents europeus el 21 ,6%. Carles Aguilar parla amb el Dr. Jordi Miró, Catedràtic de la Unitat de Dolor de la Universitat Rovira Virgili.