En Bones Mans 21/5/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El Baròmetre del dolor crònic a Espanya s'ha dut a terme a través de 7.058 entrevistes a residents de tot el territori nacional entre els 18 i els 85 anys, analitza la situació de l'impacte del dolor crònic i revela que aquesta malaltia compta amb una presència elevada al nostre país, afectant un 25,9% de la població adulta, fet que suposa més de 9 milions de persones. En relació al sexe, les dones presenten una major prevalença de la malaltia (30,5%) respecte als homes (21,3%). Ho comentem amb la Dra. Inmaculada Failde, Directora de l'Observatori del Dolor, Especialista i catedràtica a Medicina Preventiva i Salut Pública. El Dia Mundial de l’Asma té l’objectiu d’informar i conscienciar sobre una malaltia que afecta a milions de persones a tot el món i crear consciència sobre l’asma i ensenyar a les persones què s’ha de fer davant un atac de crisi. Encara que l'asma no es pot curar, és possible controlar-lo i reduir els atacs o crisis, també anomenats episodis o exacerbacions. Entrevistem la Dra. Astrid Crespo, Pneumòloga de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. L'endometriosi és un trastorn sovint dolorós en què el teixit similar al teixit que normalment recobreix l'interior de l'úter (l'endometri) creix fora de l'úter. L'endometriosi afecta més comunament els ovaris, les trompes de Fal·lopi i el teixit que recobreix la pelvis. És poc freqüent que el teixit similar a l'endometri es trobi més enllà de la zona on hi ha els òrgans pèlvics. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. L'obesitat constitueix una de les malalties amb més prevalença als països occidentals i sens dubte es convertirà en l'epidèmia del segle xxi, ja que si considerem sobrepès o obesitat grau I quan l'índex de massa corporal (IMC) és superior a 25 kg/ m2, la major part dels països europeus occidentals presenta una prevalença al voltant del 30% i els EUA superior al 35%. Sabem que l'obesitat s'associa a factors de risc cardiovascular com hipertensió arterial, intolerància als hidrats de carboni, diabetis mellitus tipus 2, dislipèmia i arteriosclerosi i hiperuricèmia i gota. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La majoria de les activitats clíniques tenen risc inherent i una gran quantitat d'efectes adversos estan relacionats amb la presència d'una infecció desenvolupada a l'hospital. La inserció de catèters per administrar medicaments, productes sanguinis, nutrients o fluids està relacionada amb la complicació coneguda com a Bacterièmia Relacionada amb Catèter (BRC). Molts hospitals ja tenen equips d'infusió i accés venós (EIAV), en una estratègia conjunta per aconseguir l'excel·lència hospitalària. Els EIAV són equips d'infermers experts en competències d'inserció i manteniment de catèters intravasculars perifèrics i centrals. Comptar amb procediments estandarditzats entre els professionals sanitaris especialitzats en catèters contribueix a assegurar una bona activitat per part dels experts i promoure la seguretat del pacient. Carles Aguilar entrevista a Alicia Fernández, Infermera de l´Equip d´Infusió i Accés Vascular de l´Hospital Clínic de Barcelona