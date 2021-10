EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 10/10/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". L’ús tan intensiu que fem de les telecomunicacions, és a dir, els serveis de telefonia i internet, fa que tradicionalment aquest sector sigui un dels que més reclamacions genera per part dels consumidors. Per saber més sobre el tema i evitar possibles incidències quan contractem o usem aquests serveis, parlem amb Julià Guimerà, Cap del Servei d’Informació i Formació de l’Agència Catalana del Consum. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa a les escoles de la ciutat un programa d’educació emocional dirigit a infants de P3, P4 i P5. El programa 1,2,3, emoció! planteja activitats a l’aula, a l’entorn escolar fora de l’aula i en el marc de les famílies per treballar, al llarg del curs, el desenvolupament de les habilitats emocionals al voltant de temes com l’autoestima, la justícia i l’assetjament, o la pèrdua i la mort, entre d’altres. Els equips docents que l’implementen realitzen una formació en línia impartida per l’ASPB on es treballen coneixements bàsics d’educació emocional i especialment les pròpies competències emocionals. Carles Aguilar parla amb la Montse Bartroli, Psicòloga i Cap del Servei de Prevenció i Assistència a les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i amb la Caterina Clotas, Tècnica en Salut Pública del mateix servei. Les malalties de transmissió alimentària abasten un ampli espectre de malalties i constitueixen un problema de salut pública creixent a tot el món. Es deuen a la ingestió d'aliments contaminats per microorganismes o substàncies químiques. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic de "En Bones Mans" L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La DMAE humida o neovascular provoca l'aparició de nous vasos sanguinis -neovascularitzacions - que causen una acumulació de fluid sota de la retina. Afortunadament, avui dia és possible tractar-la eficaçment i aturar la seva progressió mitjançant tractaments que controlen aquesta acumulació de fluid. La clau és detectar-la el més aviat possible per evitar que els seus danys en la visió siguin irreversibles i mantenir un tractament continuat. En aquest sentit algunes de les dades que es recullen en l'informe Objectiu DMAE són aquestes: més de 800.000 persones pateixen DMAE a Espanya; és la primera causa de ceguesa legal al país i encara molt desconeguda; el perfil mitjà del pacient és el d'una dona de 72 anys; el 25% dels majors de 75 anys tenen DMAE; passen 6,4 mesos fins al diagnòstic i 10 mesos en pacients que viuen en entorn rural; l'impacte emocional i pèrdua d'autonomia de les persones grans i en el seu entorn és un factor molt preocupant; el 49% de les persones amb DMAE necessiten un cuidador; és important potenciar el suport psicològic; el 70% dels pacients tenen por a quedar-se cecs i se senten sense recursos; és una malaltia infratractada i es destaca la importància del seguiment del tractament. Carles Aguilar entrevista al Dr. Alfredo Adán, Director de l’Institut d’Oftalmologia del Hospital Clínic de Barcelona i Catedràtic d’Oftalmologia de la Universitat de Barcelona.