Les meduses es multipliquen al litoral català

Les meduses viuen a mar obert i a dia d'avui no troben les barreres naturals habituals a l'aigua per no arribar a la costa. I per això els corrents marins les empenyen cap a la platja. Aquests animals també estan notant la crisi climàtica. L'escalfament global està modificant-ne el comportament.

[[H3:La caravel·la portuguesa és la sorpresa d'enguany]]

Aquest tipus de medusa és molt perillosa. Quan hi ha una colònia, cal tancar la platja immediatament. Els tentacles són molt allargats i les picades són molt perilloses. De moment no hi ha cap mort provocada per aquest verí, però sí que s'han donat problemes de salut importants, sobretot a persones grans o persones amb afectacions cardíaques.