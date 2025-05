Gaudeix de Vilanova i la Geltrú!

Avui La Ciutat ha marxat fins Vilanova i la Geltrú, més concretament a l’Espai Far, per celebrar amb ells la Setmana de la Gastronomia. Hem parlat de la seva oferta gastronòmica, la seva cultura i de la seva oferta turística ideal per a famílies. Per això, hem parlat en primer lloc amb el Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, qui ens ha explicat tot respecte al reconeixement que ha otorgat la Generalitat a aquesta localitat ‘Catalunya, Hola familia’. A més, ens ha parlat també del turisme sostenible, gastronomia, i la Festa del Turisme, la Gastronomia i el Comerç que es celebra avui a las 19.30 hores.

També hem parlat amb la regidora de Projecció de Ciutat, Anna Ribera, i ens ha parlat més en profunditat sobre aquesta Setmana de la Gastronomia, del Pla de Sostenibilitat i de l’importància que té l’Economia Blava.

La Blanca Giribet, responsable de l’Espai Far, ens ha explicat tot sobre aquest indret màgic i la figura de Francesc Roig Toqués, i hem acabat fent una tertulia gastronòmica amb el Uri Pereira, cuiner de Vilanova i la Geltrú; el Josep Escalera, mestre pastisser i Salvador Pons, pescador jubilat.