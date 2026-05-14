Es disparen les víctimes de violència masclista de +65

La dada s’ha exposat en una jornada de la Fundació Hospitalàries a Barcelona, que alerta sobre una realitat encara molt invisibilitzadaa. Aquest increment s'explica, en part, per una millor detecció i més conscienciació, sobretot entre dones de 65 a 75 anys. Tot i això, també hi ha una dada alarmant: les víctimes mortals majors de 60 anys s’han duplicat des del 2019 i ja representen gairebé el 19% del total.
La violència es cronifica
En una entrevista a La Ciutat, Jordi Muñoz, president de l'Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans, explica que darrere d'aquestes xifres hi ha sovint històries de violència cronificada. "Hi ha dones grans que fa més de 40 anys que pateixen violència masclista, i un 27% que en fa entre 20 i 30 anys", destaca. Muñoz apunta que aquesta situació prolongada en el temps fa especialment difícil trencar amb el maltractament en edats avançades.
L'envelliment ho agreuja tot
Les conseqüències físiques, cognitives i psicològiques associades a l'envelliment compliquen encara més la sortida d’aquestes situacions. Aquesta realitat es fa especialment evident en les dones de més de 80 anys, moltes de les quals no arriben a denunciar i viuen el maltractament en silenci. En alguns casos, fins i tot, la mort del maltractador pot suposar una forma d’alliberament. "Quan desapareix el maltractador, la vida d’aquestes dones millora de manera ostensible. Es treuen una càrrega de sobre", assenyala Muñoz.
Buscar ajuda no ha de fer por
Tot i les dificultats, els experts insisteixen en la importància de reconèixer la situació i buscar ajuda professional. Aquesta és, segons Muñoz, la primera passa per iniciar qualsevol canvi. "El fet de no normalitzar el maltractament i ser conscient del que s'està vivint ja és clau. A partir d’aquí, els professionals poden oferir suport, assessorament i acompanyament”, subratlla. Sempre és important saber que algú et pot salvar la vida.