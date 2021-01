Com és la vida a Wuhan un any després de l'inici de la pandèmia?

Aquesta setmana es compleix un any des que es va comunicar la primera mort per covid al món. En aquell moment, el coronavirus quedava lluny...aïllat en una regió de la Xina anomenada Wuhan. Un any després, mentre bona part de la població mundial afronta la tercera onada enmig de fortes restriccions, a Wuhan fan vida pràcticament normal.

Per accedir a l’interior de qualsevol local a Wuhan només cal ensenyar una aplicació on s’indica, amb un codi de colors, si s’ha estat en contacte amb algun positiu o si s’està infectat. També es recomana portar mascareta, cosa que tothom fa sense qüestionar-ho. Així ho ha explicat a La Ciutat, Sergi Mulet, un català que viu a Wuhan i que assegura que el fet que hi hagi molt de control fa que la vida sigui pràcticament normal.

Mulet assegura que el fet d’haver-ho passat tant malament durant la primera onada fa que els ciutadans de Wuhan estiguin molt conscienciats a l’hora de seguir les recomanacions per controlar el virus.