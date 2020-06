Els cinemes de Catalunya comencen a veure la llum al final del túnel. El sector ha pactat amb el Govern com ha de ser la reobertura de les sales de projecció, que serà gradual i seguint estrictes criteris i mesures de seguretat sanitària.

Entre aquestes mesures, que segons Biarnés es prenen sobretot “per tal que els clients se sentin segurs al cinema”, es troben les limitacions d’aforament a les sales que serà d’un terç en fase 2 i del 50% en fase 3. Així mateix, també es garantirà la distància de seguretat de metre i mig a les cues d’entrada i un cop dins de les sales els espectadors només podran seure al costat de membres de la seva unitat familiar. Amb la resta d’usuaris s’haurà de mantenir la distància en el pati de butaques.

Pel que fa la venda de productes d’alimentació als cinemes, Biarnés ha assegurat que es continuaran venent crispetes com fins ara perquè “el cinema no és cinema sense crispetes”, però sí que es limitarà la venda de productes en autoservei com són els dolços i caramels a granel, que passaran a ser envasats prèviament.

Respecte a les pel·lícules que s’oferiran a les sales de cinema, Biarnés ha dit que durant els primers dies les projeccions seran de pel·lícules que ja estaven en cartell quan les sales van haver de tancar pel confinament. Per poder veure estrenes s’haurà d’esperar fins a mitjans d’estiu.