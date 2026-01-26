Más de Uno Valladolid. 26/01/2026

Tranquilidad entre los usuarios habituales de la alta velocidad en Valladolid

Una semana después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, los usuarios recurrentes de la alta velocidad reconocen que se ha notado la “intranquilidad” en los viajes, pero no “miedo”. Se están tomando medidas para reducir las incidencias, con limitaciones de velocidad en aquellos tramos en los que se detecta algún problema, lo que también está provocando algún retraso. Sin embargo, como recalcaba en Más de Uno Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios Ave de Valladolid, el tren sigue siendo un medio de transporte seguro.