Más de Uno Valladolid. 26/01/2026

Tranquilidad entre los usuarios habituales de la alta velocidad en Valladolid

Una semana después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, los usuarios recurrentes de la alta velocidad reconocen que se ha notado la “intranquilidad” en los viajes, pero no “miedo”. Se están tomando medidas para reducir las incidencias, con limitaciones de velocidad en aquellos tramos en los que se detecta algún problema, lo que también está provocando algún retraso. Sin embargo, como recalcaba en Más de Uno Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios Ave de Valladolid, el tren sigue siendo un medio de transporte seguro.

Onda Cero Valladolid

Valladolid |

Más de Uno Valladolid. 26/01/2026

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer