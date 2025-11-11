Más de Uno Valladolid. 11/11/2025

El Coro Calderón Lírica celebra su 25 aniversario con una gala el 29 de noviembre en el Miguel Delibes

El Coro Calderón Lírico, formación titular del Teatro Calderón de Valladolid, celebrará, su 25 aniversario, con una Gala Extraordinaria el sábado 29 a las 20:00 horas, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes. La Gala contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Ensemble OSCYL, el Coro Calderón Lírico, su elenco de solistas y la bailaora Irene Olvera, bajo la batuta del Maestro Sergio Domínguez. Los coros y oberturas de Verdi, Wagner, Bizet, Bellini o Strauss alternarán con piezas de Sorozábal, Vives, Luna o Chueca