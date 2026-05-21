Más de Uno Valladolid. 21/05/2026

Conocemos la iniciativa para que Valladolid sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Valladolid quiere ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con ese objetivo, el científico y comunicador argentino Javier Calles-Hourclé ha lanzado la campaña ‘Cambiemos la historia una vez más’, que recoge firmas a través de la plataforma Change.org. La iniciativa nace de una promesa a su amigo Juan Rodríguez-Briso, director del documental ‘La controversia de Valladolid’. En esta primera semana, la campaña ha tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos.