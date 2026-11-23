Más de Uno Valladolid. 23/11/2026

Abdul Diallo, cabeza de lista 'Frente Amplio' por Valladolid: "La política tiene que estar al servicio del ciudadano"

El candidato de 'Frente Amplio' ha abordado en 'Más de Uno Valladolid' distintos temas de actualidad de cara a la cita electoral del 29N. Ha confesado que, tras muchos años vinculado al mundo de los sindicatos, se animó a dar un paso más movido por su deseo de luchar y mejorar los derechos laborales. "La política no tiene que ser una profesión, tiene que estar al servicio de la gente", ha asegurado.