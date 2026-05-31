DEPORTES

La Vuelta a Salamanca Júnior saldrá adelante

Se disputará el 13 y el 14 de junio

Roberto Benito

Salamanca |

Un corredor atraviesa el capitalino Puente Romano en la última Vuelta a Salamanca Élite y Sub 23
Un corredor atraviesa el capitalino Puente Romano en la última Vuelta a Salamanca Élite y Sub 23 | Onda Cero Salamanca

A pesar de que el Club Deportivo El Tubular (organizador) informaba la semana pasada de que la primera edición de la Vuelta a Salamanca Júnior corría riesgo de suspenderse por problemas económicos, según ha podido saber Onda Cero, la iniciativa saldrá adelante y mantendrá las fechas y los recorridos previstos, que, como adelantaba 'La Brújula de Radioestadio' el 13 de marzo, llevarán a los ciclistas a Arribes del Duero en la primera etapa y a la capital provincial en la segunda.

La inicial se desarrollará el 13 de junio y unirá Aldeadávila de la Ribera con Ciudad Rodrigo a través de 117 kilómetros que pasarán por localidades como Barruecopardo, Bermellar, Lumbrales y Castillejo de Martín Viejo.

La final tendrá lugar un día después, comunicará Santa Marta de Tormes con Salamanca, tendrá 107 kilómetros y discurrirá por Babilafuente, Aldearrubia, Cabrerizos y Castellanos de Moriscos.

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