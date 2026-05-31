Inés Santibáñez y Claudia Soriano, el dúo 'Made in Spain U 20' que encabeza el nuevo proyecto del Perfumerías Avenida

En 1988, cuando La Década Prodigiosa representaba a España en Eurovisión con el tema 'Made in Spain (La chica que yo quiero)', a las jugadoras de baloncesto Claudia Soriano e Inés Santibáñez les faltaban quince años para nacer.

Celebración de una victoria, con Santibáñez y Soriano en el centro | FIBA Basketball

En 2026, cuando una tiene 23 (Soriano los cumplía el 5 de marzo) y otra los va a alcanzar (Santibáñez los suma el 19 de junio), las dos encabezan el proyecto del Perfumerías Avenida para la próxima campaña, en la que el conjunto salmantino competirá en la Liga de la máxima división y en la segunda competición continental femeninas, como mínimo.

La continuidad de Claudia y el fichaje de Inés, confirmado este jueves, hacen que sean las dos únicas jugadoras con contrato que el club ha anunciado públicamente y posibilitan el trasladar a un equipo su experiencia grupal con la selección española.

Inés, con el 9, y Claudia, con el 5, animan desde el banquillo | FIBA Basketball

Y es que ambas coincidían en el combinado nacional que conseguía el tercer puesto en el 'European Championship U 20' (el Europeo Sub 20) de 2023.

Las dos bases también compartían vivencias en 2025 en la concentración de España B, una escuadra creada para ayudar en sus entrenamientos a la selección absoluta y para servir de enlace con las categorías inferiores, propiciando que un posible salto al primer nivel sea más llevadero.

Festejo de un triunfo con las dos internacionales sonriendo en la zona inferior derecha | FIBA Basketball

En las dos circunstancias, Claudia Soriano e Inés Santibáñez estaban a las órdenes de Raquel Romo, entrenadora ayudante de España y, hasta ahora, del Perfumerías Avenida.

Dada su labor de directora deportiva de la entidad charra, avalaba sus incorporaciones (en 'La Banda', la dorsal 1 de la formación azul explicaba cómo influía en la suya).

Claudia Soriano, en primer plano, e Inés Santibáñez, al fondo, durante el Perfumerías Avenida - Joventut de la última Liga | Onda Cero Salamanca

El tiempo determinará si las 'Made in Spain U 20' dan al cuadro perfumero años de esplendor o, incluso, una década prodigiosa.