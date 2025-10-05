La primera visita guiada al Cementerio de San Carlos Borromeo organizada por el Ayuntamiento de Salamanca

Las 11 de la mañana de este domingo, 5 de octubre de 2025, forman parte de la historia de Salamanca.
A esa hora comienza la primera visita guiada al Cementerio de San Carlos Borromeo organizada por el consistorio de la capital.
Con esta actividad gratuita para la que hay que apuntarse previamente en la página web www.salamancaymas.es se pretende mostrar cómo es este lugar, los cambios que ha experimentado, las obras arquitectónicas que alberga y qué personajes ilustres se encuentran en el mismo.
Todo ello se hace con respeto hacia los que descansan en esta ubicación y a quienes estén en ese momento enterrando u honrando a un ser querido.
La ruta dura aproximadamente una hora y pasa por una veintena de los 39 puntos señalizados, que están acompañados de texto y la posibilidad de descargarse la explicación mediante un código QR, pues este itinerario se puede realizar de forma voluntaria en cualquier instante y sin necesidad de guía.
Tras detallarse que este emplazamiento surge en 1832 para respetar recomendaciones que instan a realizar enterramientos lejos de las iglesias para evitar enfermedades y descartarse las propuestas de construirlo en el entorno del cerro de San Vicente, la puerta de Zamora o la actual estación de autobuses, el visitante se adentra en la evolución de los panteones abiertos.
También se muestran los cerrados, entre los que destaca el de Teresa de Zúñiga y Cornejo, poseedora de viviendas en el centro de la ciudad y con quien el Ayuntamiento de Salamanca tenía que negociar para derribarlas y crear la Rúa Mayor.
Otro de los puntos de interés es el crucero de San Cebrián, situado al oeste.
A su lado está el cementerio civil.
Sobre él, el que honra la memoria de los fallecidos en la Guerra Civil y víctimas del franquismo.
El de carácter militar también forma parte de los específicos.
Como el infantil, que tiene un apartado en el que se usan los diminutivos del nombre de los niños.
Otro punto que llama la atención entre los presentes es la figura de un Ángel de la Muerte.
La visita, más centrada en datos históricos y arquitectónicos que en las personalidades ilustres, se completa con el paso por algunas de sus tumbas y la información de que, hasta la fecha, el primer enterramiento conocido en este camposanto data de 1833.
Los que acuden a esta primera visita destacan "ver cómo cambian las ideas y la cultura religiosa" y que se trata de "un recorrido más que recomendable".