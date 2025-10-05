La primera visita guiada al Cementerio de San Carlos Borromeo organizada por el Ayuntamiento de Salamanca

Las 11 de la mañana de este domingo, 5 de octubre de 2025, forman parte de la historia de Salamanca.

L0s 20 visitantes con reserva acceden al camposanto | Onda Cero Salamanca

A esa hora comienza la primera visita guiada al Cementerio de San Carlos Borromeo organizada por el consistorio de la capital.

Parte del grupo observa el primer punto explicado en el interior | Onda Cero Salamanca

Con esta actividad gratuita para la que hay que apuntarse previamente en la página web www.salamancaymas.es se pretende mostrar cómo es este lugar, los cambios que ha experimentado, las obras arquitectónicas que alberga y qué personajes ilustres se encuentran en el mismo.

Los visitantes atienden a las explicaciones del guía | Onda Cero Salamanca

Todo ello se hace con respeto hacia los que descansan en esta ubicación y a quienes estén en ese momento enterrando u honrando a un ser querido.

El recuerdo a Miguel de Unamuno forma parte de la ruta | Onda Cero Salamanca

La ruta dura aproximadamente una hora y pasa por una veintena de los 39 puntos señalizados, que están acompañados de texto y la posibilidad de descargarse la explicación mediante un código QR, pues este itinerario se puede realizar de forma voluntaria en cualquier instante y sin necesidad de guía.

Una de las capillas del Cementerio de San Carlos Borromeo | Onda Cero Salamanca

Tras detallarse que este emplazamiento surge en 1832 para respetar recomendaciones que instan a realizar enterramientos lejos de las iglesias para evitar enfermedades y descartarse las propuestas de construirlo en el entorno del cerro de San Vicente, la puerta de Zamora o la actual estación de autobuses, el visitante se adentra en la evolución de los panteones abiertos.

Un panteón individual de la familia Lamamié de Clairac | Onda Cero Salamanca

También se muestran los cerrados, entre los que destaca el de Teresa de Zúñiga y Cornejo, poseedora de viviendas en el centro de la ciudad y con quien el Ayuntamiento de Salamanca tenía que negociar para derribarlas y crear la Rúa Mayor.

Panteón de Teresa de Zúñiga y Cornejo, considerado el más emblemático | Onda Cero Salamanca

Otro de los puntos de interés es el crucero de San Cebrián, situado al oeste.

Crucero de San Cebrián | Onda Cero Salamanca

A su lado está el cementerio civil.

Perspectiva del cementerio civil | Onda Cero Salamanca

Sobre él, el que honra la memoria de los fallecidos en la Guerra Civil y víctimas del franquismo.

Homenaje a las víctimas del franquismo | Onda Cero Salamanca

El de carácter militar también forma parte de los específicos.

Espacio militar | Onda Cero Salamanca

Como el infantil, que tiene un apartado en el que se usan los diminutivos del nombre de los niños.

Zona donde reposan los restos de algunos menores de edad | Onda Cero Salamanca

Otro punto que llama la atención entre los presentes es la figura de un Ángel de la Muerte.

Ángel de la Muerte | Onda Cero Salamanca

La visita, más centrada en datos históricos y arquitectónicos que en las personalidades ilustres, se completa con el paso por algunas de sus tumbas y la información de que, hasta la fecha, el primer enterramiento conocido en este camposanto data de 1833.

Una de las visitantes, durante el recorrido | Onda Cero Salamanca

Los que acuden a esta primera visita destacan "ver cómo cambian las ideas y la cultura religiosa" y que se trata de "un recorrido más que recomendable".