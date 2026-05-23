'La Banda' entregará el miércoles el 'I Premio Silvia Domínguez' a la mejor jugadora de la temporada del Perfumerías Avenida

Como anunciaba en su emisión del 8 de enero, 'La Banda', la tertulia deportiva semanal que puede escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de Onda Cero Salamanca, ha creado el 'Premio Silvia Domínguez' a la mejor jugadora de la temporada del Perfumerías Avenida.

El galardón, que desde este curso 2025-2026 va a reconocer a la deportista más destacada del equipo salmantino que compite en el máximo nivel del baloncesto (esta campaña ha llegado a los 1/4 de final en la Eurocopa y a las semifinales de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa), se entregará a su ganadora durante la grabación del próximo programa, en el cual será entrevistada.

Tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 19:30 horas en El Mirador de Salamanca (calle de Peñalara, 29, Carbajosa de la Sagrada) con acceso libre para todo el que desee acudir.

Con la puesta de largo de esta distinción, resultante de los votos emitidos por los 19 tertulianos que han formado parte del espacio durante esta temporada, 'La Banda' cerrará su segunda campaña de manera especial.

El nombre de la triunfadora puede descubrirse en el vídeo que acompaña a este artículo.