'La Banda' actuará este lunes en el lugar en el que se fundó la Unión Deportiva Salamanca y con la presencia de Jorge D'Alessandro y sus dos Trofeos Zamora

La gira de 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse en la página web y en las cuentas de Facebook y Twitter de esta radio, efectúa una nueva parada.

Esta vez se detendrá en el Café Novelty (Plaza Mayor, 2, Salamanca) el lunes 9 de febrero a las 16:30 horas.

El objetivo es repasar la historia de la Unión Deportiva Salamanca, club de fútbol de la provincia que más arriba ha competido, el día en el que se cumplirán 103 años de su fundación en el citado establecimiento hostelero.

Tras pasar por En Forma Deportes, Cuidur, el Restaurante Guinaldo y el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez, el programa, que cualquiera puede presenciar gratuitamente, contará con sorpresas en esta ocasión.

Entre ellas, la presencia del exjugador de la UDS Jorge D'Alessandro, quien estará acompañado por los dos Trofeos Zamora ganados por el otrora portero hispanoargentino en las Ligas de Primera División 1974-1975 y 1976-1977 y que el Ayuntamiento de Salamanca, donde se encuentran custodiados, cederá para que el público que quiera acercarse a la grabación de 'La Banda' pueda conocerlos de cerca y compartirlos junto al vencedor de los mismos.