El aliviado final de año para Mario García Romo y Lorena Martín, los últimos deportistas olímpicos de Salamanca

Después de participar en los Juegos Olímpicos de 2024, celebrados en París (Francia), los dos representantes salmantinos en ellos han vivido un 2025 difícil.

Tanto Mario García Romo (On Running) como Lorena Martín (New Balance), atletas de 1.500 y 800 metros, respectivamente, han tenido que superar unas lesiones.

En el caso del de Villar de Gallimazo, una pubalgia que derivaba en otras dolencias y una bacteria le han impedido afrontar este año con normalidad.

Por su parte, el síndrome de Haglund que afectaba a su pierna izquierda ha mantenido apartada de la competición a la deportista de Peñaranda de Bracamonte hasta el pasado domingo, cuando participaba en la San Silvestre Salmantina y quedaba tercera.

Mario y Lorena resumen su 2025 desde el plano físico y mental en el espacio de esta casa 'Noticias Matinal' y esperan que 2026 les permita cumplir los objetivos profesionales que se han marcado.