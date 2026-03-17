Palencia Sonora y Zenit Ingeniería se alían para crear un “bosque sonoro” urbano en la capital

Representantes del festival Palencia Sonora y ZENIT Ingeniería han presentado esta mañana su “bosque sonoro”, la primera de un variado conjunto de acciones del plan de sostenibilidad ambiental que ambas entidades suscribieron el pasado mes de noviembre. Este proyecto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, se materializa en la creación de varias “estaciones sonoras” a lo largo de un trazado urbano de 14 kilómetros en las que se plantarán diversas especies vegetales con el objetivo de «preservar y fomentar la biodiversidad y ampliar el paisaje verde de la capital».

Cada una de estas «estaciones sonoras» se emplazará en un rincón distinto de la ruta y estará acompañada de una placa en acero y resina realizada por el escultor palentino Oscar Aragón, diseñada por Ana Cuna e ilustrada con los versos de algunos temas icónicos en la historia reciente de la música pop-rock independiente de nuestro país. El artista Jairo Zabala, Depedro, será precisamente el encargado de apadrinar el primero de estos espacios, que se situará en el acceso al Parque del Sotillo. Las letras de la canción ‘Noche oscura’ son las elegidas en esta ocasión para «inaugurar el kilómetro 0 de esta ruta», han reconocido los responsables del festival.

Fresnos, arces, encinas, cerezos o chopos serán, entre otras, algunas de las especies arbóreas que ocuparán estas estaciones. Y es que, a lo largo de 2026, se esperan crear tres nuevos espacios más en los entornos de las Huertas del Obispo y la ribera del Carrión (en el área comprendida entre Puentecillas y el Puente Mayor). Serán las primeras paradas de un trazado que seguirá ampliándose en el futuro para extenderse por las riberas del Carrión, llegar a La Yutera, recalar en el Parque del Salón y proseguir después hacia el Cristo del Otero y el Parque de la Carcavilla. «Queremos que otros muchos patrocinadores se sumen a esta iniciativa y que el trazado esté salpicado en el futuro de nuevos espacios verdes renaturalizados con árboles, setos u otras especies arbustivas», ha explico Asier Saiz, director de ZENIT Ingeniería, quien ha agradecido la implicación y colaboración del Ayuntamiento, «que aportará el personal y los medios técnicos suficientes para hacer posible cada intervención».

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas que «conectan con los objetivos de desarrollo sostenible» y que vienen a sumar a una «ciudad que cuenta con más de 20.000 árboles plantados en su casco urbano». «Este bosque sonoro es un proyecto innovador, respetuoso con el medio ambiente y que compatibiliza muy bien los conceptos de crecimiento de un evento con esa responsabilidad social», ha añadido.

Un plan estratégico a tres años

Con la creación del “bosque sonoro”, los impulsores del Palencia Sonora confían en devolver a la ciudad «el cariño y la compañía que los espectadores nos han brindado durante todos estos años. Es un gesto de compromiso social y de responsabilidad. El festival siempre ha apostado por crecer de forma sostenida y sostenible y por hacer partícipe a toda la ciudad».

Se trata, ha añadido Asier Saiz, del primer paso de «un proyecto estratégico a tres años. En estos momentos, continuamos trabajando en el cálculo de la huella de carbono, recopilando datos sobre el consumo energético, la movilidad de artistas y público o la gestión de residuos, una información con la que podremos conocer el impacto ambiental del festival y diseñar nuevas medidas que permitan reducirlo». Fomentar la movilidad sostenible, implementar una economía circular para la gestión de residuos, materiales y consumos o desarrollar prácticas para promover la biodiversidad son algunas de las acciones que se pondrán en marcha en el futuro.