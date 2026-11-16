Vox plantea elevar a un millón de euros la partida para mejorar la CL-615 entre Pino del Río y Guardo

(ICAL) El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, destacó hoy la presentación de cuatro enmiendas al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 con el objetivo de elevar de 10.000 euros a un millón la partida destinada a mejorar la carretera CL-615, en el tramo comprendido entre Pino del Río y Guardo, en la provincia de Palencia. El dirigente autonómico defendió que esta modificación responde al compromiso adquirido por su formación con los habitantes de la comarca y a la necesidad de acometer una actuación que considera prioritaria para la provincia.

Durante una rueda de prensa para analizar la tramitación de las cuentas autonómicas y la actualidad política de la Comunidad, Hierro explicó que las enmiendas se registraron la pasada semana después de comprobar que la dotación inicialmente contemplada en el proyecto presupuestario resultaba insuficiente. En este sentido, recordó que Vox ya había presentado el pasado año una iniciativa parlamentaria para reclamar el arreglo de esta vía y lamentó que su estado siga sin experimentar mejoras.

“Sigue siendo un camino de cabras”, afirmó el portavoz en declaraciones recogidas por Ical. Hierro consideró que los 10.000 euros consignados inicialmente no permitían ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la carretera. Por ello, explicó que su grupo se puso en contacto con el Partido Popular para trabajar conjuntamente en las modificaciones presupuestarias que permitan incrementar la inversión hasta el millón de euros.

Hierro agradeció la disposición de los populares para negociar estas propuestas y defendió que esta colaboración responde a la voluntad de trasladar al presupuesto los compromisos adquiridos con los ciudadanos. “Esto es la política que defendemos en Vox, la política de garantía de cumplimiento, la garantía del compromiso con los ciudadanos”, manifestó.

El portavoz realizó también una valoración general del proyecto de presupuestos y aseguró que las cuentas contienen medidas que considera positivas para Palencia y para el conjunto de Castilla y León. Entre ellas, destacó la reducción de 36 cargas impositivas a través de la ley de medidas que acompaña al presupuesto, una rebaja fiscal que, según señaló, beneficiará también a los contribuyentes palentinos.

A estas medidas sumó el incremento de las bonificaciones de las cuotas de los trabajadores autónomos respecto a las aplicadas en ejercicios anteriores, así como el aumento del 16,5 por ciento en el presupuesto de la Consejería de Agricultura. Hierro vinculó este último incremento al compromiso de su formación con el campo y con los profesionales del sector primario.

En materia de vivienda, el dirigente de Vox puso el acento en el incremento de más del 80 por ciento de los recursos destinados a ayudas y promoción de vivienda pública. En este ámbito, criticó la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos y aseguró que otras formaciones llevan ocho años hablando de la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda sin haber acometido, a su juicio, las medidas necesarias.

Asimismo, se refirió a la creación de un fondo de ocho millones de euros para paliar los efectos de las políticas climáticas sobre sectores como la automoción, la agricultura y la ganadería. Hierro criticó lo que calificó como “fanatismo ideológico” y “fanatismo climático”, al considerar que las decisiones adoptadas desde Bruselas han perjudicado a la industria automovilística y a los profesionales del campo. Según defendió, esta partida pretende dar respuesta a las consecuencias de esas políticas.

El portavoz también reivindicó la inclusión de la “prioridad nacional” entre las líneas políticas que defiende Vox y aseguró que esta orientación se refleja en las medidas que está desarrollando la Junta de Castilla y León.

Retomar las obras del Hospital de Palencia

En el apartado de inversiones para la provincia, Hierro destacó los 23 millones de euros contemplados en el proyecto de presupuestos para continuar las obras del Hospital de Palencia. El portavoz aseguró que su formación cuenta con el compromiso del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para reanudar los trabajos “de forma inmediata” y expresó su expectativa de que “puedan retomarse antes de finalizar el año”.

El dirigente de Vox consideró esta dotación una de las buenas noticias que recogen las cuentas autonómicas para Palencia y volvió a reclamar que se avance en una actuación cuya ejecución ha sufrido distintos retrasos.

Campaña electoral

Durante su comparecencia, que realizó aprovechando un paréntesis en la campaña electoral que está desarrollando por las provincias de Castilla y León, Hierro también tuvo palabras para la actualidad política nacional y la candidatura de Vox al Congreso por Palencia, encabezada por Matías Recio.

El portavoz elogió el trabajo de Recio como integrante del equipo jurídico de Vox y aseguró que está participando en las actuaciones judiciales relacionadas con las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los españoles van a tener oportunidad de poder votar a Matías y reconocer en el fondo el trabajo que está haciendo para lo que muchos españoles nos piden, que es que Pedro Sánchez acabe en el banquillo de los acusados”, afirmó.

Por último, Hierro cuestionó la participación del procurador socialista Martínez en la reciente jornada de huelga y pidió aclarar si dejó de percibir la retribución correspondiente a ese día, al considerar que los trabajadores que secundaron el paro no cobraron la jornada. El portavoz reclamó que se pregunte a las Cortes de Castilla y León si el procurador solicitó que se descontara ese día de su nómina, dado que, según recordó, cuenta con dedicación exclusiva.