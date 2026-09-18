La VII Feria Apícola de Castilla y León convierte Palencia en punto de encuentro de la apicultura los días 26 y 27 de septiembre

La Asociación Palentina de Apicultores (APA) organiza los próximos 26 y 27 de septiembre, en el Parque Isabel II (El Salón) de Palencia, la VII Feria Apícola de Castilla y León, una cita que continúa creciendo con el objetivo de acercar la apicultura tanto a los profesionales del sector como al conjunto de la sociedad. La Feria contará con la presencia de empresas vinculadas a diferentes servicios y productos apícolas, ofreciendo a los apicultores la oportunidad de conocer materiales, equipamiento, soluciones y novedades relacionadas con el manejo de las colmenas y la actividad profesional. Esta vertiente comercial y profesional se complementará con un amplio programa técnico, gastronómico y divulgativo durante todo el fin de semana.

Una colmena que «habla»

Entre las principales novedades de esta séptima edición destaca la actividad “Acércate y escucha una colmena”, una experiencia que permitirá al visitante descubrir algo que normalmente pasa inadvertido: las abejas se comunican y el sonido de una colonia cambia dependiendo de la situación en la que se encuentra. Mediante una colmena equipada con un dispositivo de reproducción, el público podrá accionar diferentes pulsadores y escuchar sonidos reales correspondientes a distintos estados de una colonia: una colmena tranquila y con reina, una colonia huérfana que ha perdido su reina, los característicos sonidos asociados al proceso de enjambrazón y los de una colonia en situación de alerta o perturbación. La actividad pretende que niños y adultos no solo escuchen los sonidos, sino que aprendan a relacionarlos con lo que está ocurriendo dentro de la colmena. Una forma diferente de descubrir que para un apicultor escuchar también forma parte de observar y comprender a las abejas.

Conferencias para los profesionales y para quienes quieren conocer mejor la apicultura

El programa incluye diferentes conferencias técnicas. El sábado, Álvaro García abordará el marketing y la comercialización en “Tu miel no es una más. Marketing y ventas para dejar de competir solo por precio”. Posteriormente, Aurelio González Rodríguez explicará el método italiano de multiplicación de colmenas y su preparación para la invernada ecológica. Por la tarde, Rafael Luis Blanc Cera analizará manejos destinados a aumentar la efectividad de los medicamentos utilizados para el control del ácaro Varroa, uno de los principales problemas sanitarios de la apicultura. El domingo será el turno de José Bernal del Nozal, que acercará al público las técnicas analíticas avanzadas aplicadas al conocimiento, autentificación y valorización de las mieles.

La miel también se prueba

Uno de los grandes protagonistas de la Feria será, naturalmente, el sabor. Durante los dos días se desarrollará “Saborea Palencia”, con degustación continua de diferentes mieles pertenecientes a la marca de calidad Palencia Miel de Mieles, permitiendo al visitante comprobar cómo el origen floral y el territorio se reflejan en colores, aromas y sabores muy diferentes. El domingo se celebrará además una cata sensorial discriminante de Palencia Miel de Mieles, dirigida por Zoraida Laso Gutiérrez y abierta a todos los públicos. La propuesta permitirá acercarse a la miel desde una perspectiva sensorial y aprender a apreciar características que muchas veces pasan desapercibidas en un consumo cotidiano. La Feria abrirá también una ventana a otro producto estrechamente relacionado con la colmena: la hidromiel. El sábado por la tarde, Daniel Aguado, de la Asociación de Hidromiel de España, ofrecerá la conferencia-degustación “De la miel a la hidromiel”, combinando divulgación y degustación de esta bebida elaborada a partir de la fermentación de miel.

Una Feria para toda la familia

La programación busca también despertar la curiosidad de los más pequeños. Habrá un taller de globoflexia para crear una abeja, el taller “De la abeja a la vela. Crea tu propia vela”, y el juego “Detective Apícola”, en el que los niños tendrán que localizar a la reina dentro de una colmena viva ayudándose de diferentes pistas. A estas propuestas se suman el Concurso de Dibujo Infantil y la proyección continua “El mundo de las abejas”, que permitirá conocer comportamientos tan sorprendentes como el denominado baile del ocho y algunas de las amenazas a las que se enfrentan actualmente las colonias. El sábado, a las 15:00 horas, tendrá lugar además una Comida de Hermandad Apícola en la carpa central del recinto ferial, concebida como un espacio de encuentro entre apicultores, familiares y amigos. La programación culminará el domingo con la entrega de premios de los concursos de fotografía, cata de mieles y dibujo.

La VII Feria Apícola de Castilla y León en Palencia pretende así combinar en un mismo espacio la vertiente profesional de la apicultura, la divulgación, la formación, la promoción de las mieles y el contacto directo entre apicultores y ciudadanía. La Feria está organizada por la Asociación Palentina de Apicultores, con la colaboración de la Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Palencia, Banco Sabadell, Palencia Abierta y Palencia Miel de Mieles.