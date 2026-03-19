¡Vamos Palencia! insta a Mañueco a cumplir su palabra ante el avance de las obras de Adif

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Vamos Palencia afirma que el anuncio del corte del tráfico ferroviario en Palencia durante los fines de semana en los próximos meses confirma que las obras en la red siguen avanzando y, con ellas, sus consecuencias directas sobre la ciudad. Asegura que es el reflejo de una realidad mucho más preocupante: se está actuando sobre el futuro ferroviario de Palencia sin garantías y a través de unas obras que han sido declaradas ilegales por la Audiencia Nacional y pendientes de resolución del recurso presentado por Adif. "Mientras el Gobierno central del PSOE impulsa unas obras que afectan directamente a la ciudad, la Junta del PP guarda silencio. Y en medio, una confrontación política por parte de la alcaldesa de la ciudad que cada vez resulta menos creíble". “Desde ¡Vamos Palencia! no vamos a participar en ese paripé”, afirman.

Palencia "no puede seguir siendo moneda de cambio ni quedar atrapada en los intereses de los partidos tradicionales. También queremos recordar que, aunque el Gobierno autonómico esté en funciones, sus competencias administrativas siguen plenamente vigentes. La Junta de Castilla y León no está paralizada. Tiene capacidad de actuación y mantiene intacta su obligación de defender los intereses de Palencia. Los palentinos merecen una defensa firme, sin cálculos políticos. Mañueco aún está a tiempo de demostrar si su compromiso con el soterramiento de Palencia era real o simplemente electoral. Comienza la cuenta atrás para Mañueco y el soterramiento de Palencia".