¡Vamos Palencia! reclama al equipo de gobierno del PSOE que repare el campo de fútbol de Pan y Guindas a la mayor brevedad posible y que dé carácter prioritario a esta actuación. Hace meses el grupo municipal visitó la instalación, se ha reunido con el club y algunos padres y ha trasladado al concejal responsable y al equipo de gobierno su preocupación por el estado del césped artificial y el riesgo que supone para los niños y niñas que entrenan y juegan allí. Según la información trasladada al grupo, en el campo ya se han producido varias caídas y lesiones. En el último incidente comunicado, un niño cayó de espaldas, se golpeó contra la superficie de juego y perdió el conocimiento. El menor fue atendido por los servicios sanitarios y, según el testimonio recibido, no sufrió lesiones de gravedad. Las personas que han contactado con el grupo describen un césped desgastado, con zonas duras y partes que se levantan, arquetas dentro del campo y otras deficiencias. «En el fútbol siempre puede haber caídas, pero no es lo mismo caer sobre un césped que amortigua el golpe que sobre una superficie tan dura.

Llevamos tiempo avisando del estado del campo y las familias siguen esperando una solución. Hay que arreglarlo ya, antes de que ocurra una desgracia mayor. La seguridad de los niños tiene que ser una prioridad para el Ayuntamiento», señala ¡Vamos Palencia! El grupo municipal cuestionó las prioridades del equipo de gobierno tras la aprobación, en el pleno del 19 de noviembre, de una modificación presupuestaria que incluye 44.000 euros para retratos de los alcaldes de la democracia. «En el último pleno se aprobaron 44.000 euros para retratos. Las familias de Pan y Guindas siguen sin una fecha para que se arregle el campo donde juegan sus hijos», añade el grupo. El césped artificial del campo de fútbol de Pan y Guindas se instaló hace 19 años, desde entonces no consta que se haya renovado.