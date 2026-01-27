¡Vamos Palencia! acusa a PP y PSOE de impulsar Mercosur y a Vox de no defender al campo desde la Consejería de Agricultura

¡Vamos Palencia! ha mostrado hoy su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y ha señalado directamente a PP, PSOE y Vox como responsables de una política de abandono del campo y del medio rural, que ha desembocado en un pacto que perjudica gravemente a agricultores y ganaderos de Palencia y de Castilla y León. “El acuerdo con Mercosur no hace avanzar nuestros campos, los pone en desventaja”, ha señalado el portavoz de Vamos Palencia, recordando que los partidos tradicionales, tanto los que gobiernan en Europa como los que gobiernan o han gobernado en Castilla y León, han fallado al campo. “Unos lo han impulsado, otros lo han permitido y otros han mirado hacia otro lado”. Desde ¡Vamos Palencia! denuncian que este acuerdo abre la puerta a productos que no cumplen las mismas normas que se exigen a nuestros agricultores y ganaderos, generando una competencia desleal que golpea especialmente a las pequeñas explotaciones y a la ganadería extensiva, base del modelo agrario palentino.

“La ganadería extensiva no solo produce alimentos: mantiene el territorio, fija población y es una herramienta clave en la prevención de incendios. Atacar este modelo es condenar a provincias como Palencia al abandono”, han subrayado desde la formación. ¡Vamos Palencia! también ha criticado la falta de una defensa real del campo desde las instituciones autonómicas, señalando que “quienes han tenido responsabilidades en la Consejería de Agricultura en los últimos años no han protegido los intereses de Palencia ni de Castilla y León, ni frente a Bruselas ni frente a Madrid”. Ante esta situación, la formación palentina respalda y anima a participar en las movilizaciones convocadas este jueves en Palencia, como una respuesta legítima del sector agrario ante decisiones tomadas lejos del territorio y sin escuchar a quienes viven del campo. “Lo que hoy ocurre es el resultado de años de abandono político. En Vamos Palencia estamos y estaremos al lado de nuestros agricultores y ganaderos, defendiendo el campo el territorio y un modelo agrario justo frente a acuerdos injustos y frente a partidos que no protegen los intereses de Palencia ni de Castilla y León”, han concluido.