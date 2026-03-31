Sucesos

Tres detenidos por el robo infraganti en una quesería de Herrera de Pisuerga

La quesería carece actualmente de actividad laboral.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Tres detenidos por el robo infraganti en una quesería de Herrera de Pisuerga | Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres personas como supuestas autoras de un robo en una quesería en la localidad de Herrera de Pisuerga. Después de que el propietario de la quesería denunciase una serie de robos en su nave, una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar para llevar a cabo una inspección.

Tras revisar el interior de la nave, la cual carece actualmente de actividad laboral, sorprendieron a una persona que se encontraba sustrayendo cableado eléctrico de grandes dimensiones, quien al verles emprendió la huída. Tras una persecución por el interior del recinto, los agentes lograron darle el alto, procediendo a su identificación y posterior detención, así como a otras dos personas que se encontraban en el exterior colaborando con él. Los tres detenidos junto a las diligencias quedaron a disposición judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer