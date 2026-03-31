Tres detenidos por el robo infraganti en una quesería de Herrera de Pisuerga

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres personas como supuestas autoras de un robo en una quesería en la localidad de Herrera de Pisuerga. Después de que el propietario de la quesería denunciase una serie de robos en su nave, una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar para llevar a cabo una inspección.

Tras revisar el interior de la nave, la cual carece actualmente de actividad laboral, sorprendieron a una persona que se encontraba sustrayendo cableado eléctrico de grandes dimensiones, quien al verles emprendió la huída. Tras una persecución por el interior del recinto, los agentes lograron darle el alto, procediendo a su identificación y posterior detención, así como a otras dos personas que se encontraban en el exterior colaborando con él. Los tres detenidos junto a las diligencias quedaron a disposición judicial.