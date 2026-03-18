Trabajadores del servicio de grúa de Palencia anuncian huelga indefinida desde Semana Santa

(ICAL) Los trabajadores del servicio de grúa del Ayuntamiento de Palencia convocaron una huelga indefinida que comenzará durante la Semana Santa, “debido a la pasividad de los responsables municipales, y para exigir una solución urgente a las condiciones laborales” de ese colectivo, que pasa por una urgente negociación, recordó CSIF.

El sindicato señaló en un comunicado que la plantilla no recibió actualización salarial desde 2023, y que la empresa se negó a renegociar un acuerdo laboral ya caducado. Además, critican la pasividad del Ayuntamiento, que retrasó la elaboración de nuevos pliegos de contratación para el servicio. Los trabajadores denuncian que, pese a mantener una actuación profesional y de buena fe, sus demandas siguen sin ser atendidas.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

CSIF subrayó que hace dos años la alcaldesa Miriam Andrés se comprometió a buscar soluciones para el conflicto laboral, lo que llevó a desconvocar la huelga prevista para Semana Santa de 2024. Sin embargo, las medidas prometidas no se materializaron y, según el sindicato, no se avanzó en la actualización del contrato ni en la mejora de las condiciones laborales, lo que dejó a la plantilla en una situación “completamente inasumible”.