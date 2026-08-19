Tanxugueiras y Gonzalo Hermida se suman a María José Llergo en los conciertos del ‘Escenario Recoletas Salud’ de San Antolín

El Ayuntamiento de Palencia, en colaboración con el Grupo Recoletas, pondrá en marcha un año más durante las Ferias y Fiestas de San Antolín el ‘Escenario Recoletas Salud’. Un espacio, ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad, por el que según ha explicado esta misma mañana en rueda de prensa el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, pasarán Tanxungueiras y Gonzalo Hermida sumándose así al concierto ya anunciado de María José Llergo, así como las actuaciones ‘Española Fugaz’ y de los Festivales Nacional e Internacional de Folclore A Concejo.

Concretamente, el primer turno será para ‘Española Fugat’ el jueves, 27 de agosto, a las 21 horas. Es el cuarto espectáculo que presenta Alejandro Lara al frente de su compañía Danza Española y Flamenco, una creación que nace desde el más profundo deseo de sucumbir al presente y al mismo tiempo dejarse arrastrar por la inmediatez.

El testigo en este especial escenario lo cogerá un día después, el 28 de agosto a las 21:45 horas, Gonzalo Hermida, con su nuevo directo lleno de fuerza e identidad. Un espectáculo al que la libertad asiste como protagonista para contagiar al público de energía positiva y crear un recuerdo imborrable al compás de sus grandes éxitos. Este artista empezó su carrera musical componiendo para grandes cantantes de nuestro país, y más tarde se lanzó al mundo de la música como intérprete de sus propias canciones, cosechando éxitos como ‘La Ciudad Intermitente’, nominada a mejor canción pop en los Premios De La Academia De La Música de España y llevándolo a ganar su primer Premio DIAL a Nuevo Artista; ‘La Promesa’, cabecera de la serie número 1 en España de TVE; ‘Quién Lo Diría’, canción con la que formó parte del Benidorm Fest’; ‘La Vida Es Hoy’ o ‘Donde Digan Las Estrellas’; junto al argentino Coti con el que ganó el concurso musical de TVE Dúos Increíbles.

Ya los días 29 y 31 de agosto y 1 de septiembre, se convertirá en el epicentro de la celebración de los Festivales Nacional e Internacional de Folclore A Concejo de los que “daremos cuenta mañana durante la presentación del programa oficial de las Fiestas de San Antolín 2026”, ha puntualizado Fernández.

Por su parte, el 30 de agosto a las 20:45 horas será el turno de María José Llergo, una de las artistas españolas con “mayor proyección del momento”. Con una voz personal, la artista de Pozoblanco vendrá por primera vez a la ciudad llevando su revolución sonora al directo con su nuevo proyecto artístico: ‘El Juego’. Un espectáculo diseñado para romper limites, reconectar con la raíz y celebrar la libertad artística en su estado más puro. El Juego Tour, es una gira donde la música quiere jugar siempre porque no quiere morir nunca. Sobre el escenario, la experiencia cobrará vida a través de una formación vibrante: batería, teclados, bajo y violín se entrelazarán con la voz de María José para crear una atmósfera única e irrepetible.

Por último, el 2 de septiembre día de San Antolín actuarán en el Escenario Recoletas Salud a las 20:45 h Tanxugueiras. El grupo formado en 2015 por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, ha revolucionado la música gallega fusionando tradición y sonoridades urbanas. Con discos como Tanxugueiras (2018), Contrapunto (2019) y Diluvio (2022, nº1 en ventas y +60M de streams), han llevado el gallego y el folclore a un público masivo. Entre sus hitos destacan los sold outs en el Coliseum de A Coruña y conciertos multitudinarios en Castrelos, Riazor o el Bernabéu. Reconocidas con premios Odeón, MIN y Martín Códax, destacan también por sus colaboraciones transversales con artistas de distintos géneros, sin duda el broche de oro a este especial espacio.