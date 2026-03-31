El sorteo de la Primitiva deja un premio de Primera Categoría de casi 700.000 euros en Palencia

(ICAL) El sorteo de la Primitiva celebrado el lunes 30 de marzo, dejó un premio de 687.897,62 euros en Palencia. Este boleto correspondió a un único premio de Primera Categoría que fue sellado en el Despacho nº 59.420 de Palencia, situado en la calle de Los Abetos, 9, según informaron desde Apuestas y Loterías del Estado.

Por su parte, también se registró un único acertante de Segunda Categoría cuyo boleto fue validado en Córdoba, en la calle Barcelona nº 10.

El sorteo no registró ningún ganador de Categoría Especial, por lo que el bote se acumula. El ganador podría llevarse 11.500.000 millones de euros.