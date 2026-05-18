La sexta edición de “Ganas de Deporte” de la Diputación mantendrá la actividad física en la provincia durante el verano

Un verano más, “Ganas de deporte” regresa al panorama del deporte provincial de la mano del servicio de Deportes de la Diputación, con el objetivo de llegar a más de 50 localidades de toda la provincia.

“Ganas de deporte” estará constituido de nuevo por dos modalidades, “Muévete en las piscinas” y “Acércate al pádel” y se desarrollará durante los meses de julio y agosto, potenciando la práctica de actividad física en todos los municipios de la provincia y respondiendo a las principales demandas de la población en la época estival, con las piscinas y las pistas de pádel como principales puntos de reunión en los pueblos de la provincia.

“Muévete en las piscinas” consistirá en una sesión semanal de una hora de actividad física en sus piscinas- durante tres semanas-, que podrá disfrutar todo aquel que se encuentre en la piscina pasando una refrescante jornada de verano.

Por su parte, “Acércate al pádel” radicará en una sesión práctica de iniciación y tecnificación de pádel durante una jornada o más -dependiendo de la participación-, con el objetivo de fomentar la práctica y mejorar la técnica en este deporte que está tan auge desde hace años en nuestra provincia, tal y como demuestra a apuesta que esta haciendo la institución provincial por la creación y mantenimiento de las diferentes pistas distribuidas por toda la provincia.

El objetivo del programa tiene que ver con el fomento de la actividad física y la convivencia entre los vecinos de todos los municipios de nuestra provincia.

La participación en el programa será gratuita y podrá participar cualquier persona residente habitualmente en el municipio o que quiera pasar el verano en nuestra provincia.

Por último, remarcar que todas las actividades estarán impartidas por monitores titulados y experiencia en estas materias.

PLAZO DE SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD. Los Ayuntamientos interesados podrán solicitar cualquiera de estas actividades hasta el 28 de mayo. Asimismo, durante el mes de junio se comunicará a cada entidad local la actividad concedida y los horarios de la misma.